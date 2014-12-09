Кабмін пропонує оцінювати ефективність вишів за якістю освіти

14:55, 09 грудня 2014
Суспільство
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Кабінет міністрів пропонує оцінювати ефективність вищих навчальних закладів за якістю освіти.

Кабмин хочен проверять вузы по качеству образования \ УНИАН

Про це сказав на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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"Закон про вищу освіту прийнятий... Ми поставили кілька пунктів. Перше - нові правила акредитації та ліцензування. Друге - незалежна оцінка якості освіти. Пам'ятаєте, була дискусія про те, що давайте позакриваємо виші. Ми пропонуємо по-іншому. Давайте визначимо якість освіти у цих вишах. І ті, які неякісні, підуть самі по собі. А ті, які якісні, будуть давати не папірці, а реальні дипломи, і будуть давати можливість людям отримувати потім роботу в Україні, а не ставати на біржу праці", - сказав прем'єр.

Щодо державного замовлення, за його словами, в цьому році систему необхідно повністю змінити.За словами Арсенія Яценюка, ринок праці і потреби української економіки будуть безпосередньо прив'язані до держзамовлення, яке фінансується з державного бюджету на навчання відповідних фахівців.

Також прем'єр сказав, що уряд вніс до Верховної Ради комплексний законопроект про освіту, який має вирішити актуальні питання.

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