Матеріали справи щодо позбавленого ліцензії вишу Поплавського передадуть до ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

«Всі документи ми передамо в Генпрокуратуру», - сказав Квіт.

Він підтвердив, що ліцензію у вишу вже відібрано.

За словами Квіта, студенти вишу не мали елементарних умов для навчання, оскільки за вказаними в реєстраційних документах адресами проживають фізичні особи.

Читайте такожПоплавський заробляє щорічно понад 20 млн гривень на схемі з «клоном» держуніверситету - ЗМІКрім того, існувала схема, коли студенти вчилися до 4-го курсу, а потім, ймовірно, переводилися до інших навчальних закладів і одержували дипломи державного зразка.

«З цим ми розбираємося», - сказав Квіт.

Як повідомляв УНІАН, акредитацій на комісія при Міністерстві освіти і науки України анулювала ліцензію приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури", рішення було ухвалене одностайно.

Виш був "клоном" Київського державного національного університету культури і мистецтв.