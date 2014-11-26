Матеріали справи щодо позбавленого ліцензії вишу Поплавського передадуть до ГПУ
Міністерство освіти і науки України має намір передати в Генеральну прокуратуру матеріали справи щодо приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури", засновниками якого є ректор Михайло Поплавській і його син.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт.
«Всі документи ми передамо в Генпрокуратуру», - сказав Квіт.
Він підтвердив, що ліцензію у вишу вже відібрано.
За словами Квіта, студенти вишу не мали елементарних умов для навчання, оскільки за вказаними в реєстраційних документах адресами проживають фізичні особи.
Читайте такожПоплавський заробляє щорічно понад 20 млн гривень на схемі з «клоном» держуніверситету - ЗМІКрім того, існувала схема, коли студенти вчилися до 4-го курсу, а потім, ймовірно, переводилися до інших навчальних закладів і одержували дипломи державного зразка.
«З цим ми розбираємося», - сказав Квіт.
Як повідомляв УНІАН, акредитацій на комісія при Міністерстві освіти і науки України анулювала ліцензію приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури", рішення було ухвалене одностайно.
Виш був "клоном" Київського державного національного університету культури і мистецтв.