Після обстрілу Горлівки люди вимагали від бойовиків залишити місто, але їх розігнали пострілами

8 грудня в результаті артилерійського обстрілу терористами Горлівки загинули шестеро мирних жителів, поранені семеро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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”В результаті артобстрілів терористами Горлівки загинули шестеро та поранені семеро місцевих жителів. Після цього в Горлівці відбулася акція протесту. Люди вийшли з вимогами до терористів, щоб вони покинули місто. Проте терористи розігнали жителів пострілами зі стрілецької зброї”, - повідомив Лисенко.

За його словами, за інформацією жителів Авдіївки, там загинув чоловік - батько багатодітної родини, його дружині відірвало кисть руки, їхні п’ятеро дітей отримали травми різного ступеню важкості. Жінка і діти перебувають у лікарні.