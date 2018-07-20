У Києві сьогодні підсвітять червоним Парковий міст через Дніпро

Парковий міст через Дніпро підсвітять у рамках світової акції на підтримку людей з інвалідністю. До заходу буде долучено 50 найвідоміших споруд на планеті.

Сьогодні Парковий міст через Дніпро у Києві підсвітять червоним у рамках світової акції на підтримку людей з інвалідністю.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

20 липня у світі відзначається 50-річний ювілей благодійної організації «Спеціальна Олімпіада», яка зараз є найбільш популярною і масовою міжнародною спортивною організацією людей з інвалідністю. Вона опікується понад 5 млн людей з вадами розумового розвитку у 170 країнах світу.

Читайте такожСтоличний Труханів острів планують оголосити заказником місцевого значення

З метою привернення уваги цивілізованого світу до розуміння важливості широкого залучення людей із обмеженими інтелектуальними можливостями до суспільного життя та демонстрації їхньої гідності і рівності прав буде підсвічено 50 найвідоміших споруд на планеті.

До заходу, зокрема, долучаться: Колізей у Римі, Тріумфальна арка в Парижі, Акрополь в Афінах, Віденська і Сіднейська опери та інші знакові будівлі.

«Підтримає акцію і Київ, зокрема, із 20:30 до 22:30 Парковий міст через Дніпро, який з’єднує центральну частину Києва з парковою зоною та пляжами Труханового острова, підсвітять знаковим для БО «Спеціальна Олімпіада» червоним світлом», - зазначили в столичній мерії.