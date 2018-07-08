Кличко: За чотири роки столична влада реконструювала 300 парків та скверів

Мер Києва додав, що сьогодні столична влада працює над тим, аби в кожному районі була своя зона відпочинку рівня парку “Наталка” на Оболоні.

За чотири роки столична влада здійснила ремонт та реконструкцію 300 парків і скверів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Київ”.

“За чотири роки ми зробили колосальний обсяг роботи – відремонтували та реконструювали 300 парків та скверів. Статус парку чи скверу в столиці надали 120 зеленим зонам”, - зазначив Кличко.

Він нагадав, що, зокрема, капітальний ремонт здійснили на першій черзі парку “Наталка”, зараз там тривають роботи з облаштування другої черги. Також оновили парки “Відрадний”, “Володимирська гірка”, першу чергу парку “Перемога”, а днями відкрили відремонтований сквер біля кінотеатру “Жовтень” на Подолі.

“За часи Черновецького сквер хотіли забудувати. Завдяки громадськості та відповідальним депутатам ми відстояли цю ділянку. І зараз там сучасний сквер з фонтаном, гральним майданчиком, новим освітленням. І ми поступово приводимо парки в належний стан”, - наголосив він.

Міський голова додав, що сьогодні столична влада працює над тим, аби в кожному районі була своя зона відпочинку рівня парку “Наталка” на Оболоні.

Кличко розповів, що до Дня міста у 2019 році планують звести пішохідний міст, який з’єднає Володимирську гірку та Арку дружби народів.

“Ми працюємо над облаштуванням туристичної зони, яка з’єднає Володимирську гірку та Арку дружби народів. І наступного року, до Дня міста, плануємо запустити цей міст, який, до речі, в Києві хотіли побудувати більше 100 років тому. Думаю, він зробить наше місто ще більш привабливим з туристичної точки зору”, - зазначив мер.

Щодо облаштованих зон відпочинку Кличко нагадав, що цього літа в Києві працюють 13 муніципальних пляжів та 17 зон відпочинку біля води без можливості купання. Зокрема, 7 київських пляжів мають міжнародну екологічну відзнаку “Блакитний прапор”. Така відзнака означає, що пляж відповідає стандартам за 32 критеріями, що стосуються якості води, екологічного менеджменту, безпеки і сервісу. Міський голова висловив сподівання, що наступного року таку відзнаку отримають ще більше пляжів столиці.

Також Кличко зауважив, що піску з Багам на київські пляжі, звичайно, не завозили. Насправді відмінної якості піску вдалося досягти завдяки технології його очищення.