Гран-прі ОМКФ отримав фільм "Кришталь" білоруського режисера

21:58, 21 липня 2018
Суспільство
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Режисер отримала статуетку «Золотий Люк» \ ОМКФ

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Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосили сьогодні на церемонії закриття фестивалю.

Режисер отримала статуетку «Золотий Дюк» і 10 тис. євро з рук президента ОМКФ Вікторії Тігіпко.

«Кришталь» - комедія положень, в якій кілька поколінь зіткнулися одне з одним. Молода рейверка Веля, яка мріє про еміграцію до США, вимушено переїздить до невеликого заводського містечка і перевертає його життя догори дригом.

У міжнародній конкурсній програмі спеціальний приз журі отримав драматичний трилер "Поророка" румунського режисера Костянтина Попеску.

При за кращу акторську роботу присуджено Віктору Полстеру за роль балерини у фільмі "Дівчинка".

Кращим режисером на фестивалі визнаний грек Бабіс Макрідіс, який зняв фільм "Жалість". Він отримав премію в розмірі 2 тис. євро. «Жалість» - сатирична комедія з елементами чорного гумору розповідає історію 40-річного чоловіка, який живе з сином і доглядає за дружиною, яка перебуває в комі.

Цей самий фільм став кращим за версією журі.

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Теги: #Одесса