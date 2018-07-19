На ОМКФ відбувся показ фільму українського режисера Лозниці "Донбас"

В український прокат «Донбас» вийде 18 жовтня.

У рамках Одеського міжнародного кінофестивалю 18 липня відбувся показ художнього фільму «Донбас» українського режисера Сергія Лозниці.

Як передає кореспондент УНІАН, фільм був представлений у програмі «Фестиваль фестивалів», яка збирає призерів міжнародних кінооглядів. Показ пройшов з великим аншлагом.

Стрічка на фестивалі була представлена самим Лозницею і творчою групою - продюсером Денисом Івановим, акторами Євгеном Чепурняком, Оленою Репіною, Сергієм Смеяном, Олександром Течинським, Ярославом Безкоровайним, Михайлом Волошиним та іншими.

У ході прес-конференції, присвяченій прем'єрі, Лозниця заявив, що цей фільм - трагіфарс, у деяких епізодах присутній елемент гротеску.

«Це те, що мене вразило, коли я дивився всі ці відео на Youtube, зняті невідомими авторами. Зняті вони були в 2014-2015 рр. - у період початку зміни влади, початку війни. Вразило мене те, що, з одного боку, це виглядає як карнавал, погана комедія, з іншого - трагічна історія, і люди страждають при цьому. І все це пов'язано, не поділено, і незрозуміло, як до цього ставитися», - сказав Лозниця.

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Світова прем'єра «Донбасу» відбулася 9 травня в рамках програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. Картина Лозниці була удостоєна премії за кращу режисуру.

2 серпня «Донбас» покажуть на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі в секції «Майстри» - в ній демонструються роботи найтитулованіших і самобутніх сучасних режисерів. Фільм Лозниці також представлений у міжнародній програмі Мельбурнського кінофестивалю, який пройде в Австралії 2-19 серпня.

«Донбас» створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Стрічка стала одним із переможців восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Українським копродюсером виступив Денис Іванов і кінокомпанія «Артхаус Трафік». Зйомки проходили цієї зими в Кривому Розі.

У фільмі розповідається про події на сході України, життя в самопроголошених «республіках», де стирається грань між правдою і вигадкою, руйнуються соціальні інститути.

В український прокат «Донбас» вийде 18 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить в Одесі з 13 по 21 липня. Передбачається, що його відвідають понад 150 тис. осіб, буде показано 108 картин.