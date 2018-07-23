Гриб попросив не забувати українських політв'язнів Кремля

Українському укладеним інкримінують "схиляння до теракту". За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса, з яким познайомився в 2013 році, схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити і підірвати вибухівку.

Український політв'язень в Росії Павло Гриб передав українцям, щоб не забували про незаконно засуджених в РФ громадян.

Про це повідомляє "Громаське" з посиланням на журналістку Ірину Ромалийскую, яка була присутня на судовому засіданні.

Журналісти змогли поговорити з Павлом Грибом, коли судді пішли із зали засідань, а преса ще залишилася.

"Перше, що його запитали, що б він хотів передати українцям. І він сказав, щоб не забували про них - певно мав на увазі про політв'язнів", - розповіла журналістка.

Також Павла запитали про стан його здоров'я. Він подякував за запитання і сказав, що тримається.

"Говорячи про російської школярці Тетяні Єршової, яку Гриб нібито "схиляв до теракту", українець сказав, що вона не має ваги в цій справі", - додає видання.

В той же час його батько Ігор Гриб зауважив, що йому не відомо про реальний стан здоров'я свого сина.

Він пояснив, що українських лікарів так і не допустили до його сина.

Ігор Гриб з-за цього не може сказати, чи доцільно зараз передавати медикаменти, він не знає реального стану здоров'я Павла.

"Що стосується медикаментів, так зараз важко щось сказати. Навіть якщо дати ліки, то незрозуміло, які? Ми не знаємо реального стану здоров'я Павла", - сказав батько політв'язня.

Українському укладеним інкримінують "схиляння до теракту". За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса, з яким познайомився в 2013 році, схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити і підірвати вибухівку.

Гриб не визнає звинувачень, на суді він спілкується українською.

Північно-Кавказький окружний військовий суд відправив справу Павла Гриба на доопрацювання.

1 липня Грибу виповнилося 20 років.

Російський суд почав розгляд кримінальної справи проти Гриба 3 липня. Тоді повідомлялося, що засідання будуть закритими.

Проте пізніше стало відомо, що судити українця будуть все ж у відкритому режимі.

Гриб зник 24 серпня в Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в штатському і передали іншим невідомим людям в якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Гриб страждає від портальної гіпертензії і вимагає щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я. У РФ відповідали, що у Гриба немає проблем зі здоров'ям.