Сестра Сенцова спростувала повідомлення про "передсмертний стан" політв'язня (відео)
Британське видання Independent з посиланням на сестру Олега Сенцова Наталю Каплан повідомило, що політв'язень знаходиться на межі життя і смерті. Сама Каплан цю інформацію спростувала.
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"Не говорила я нічого про передсмертний стан Олега. Або знову щось не так зрозуміли, або для красного слівця зафігачили. Панікери, спіть вже, похорону не буде, не дочекаєтеся", - написала вона у Facebook.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 20 липня повідомила, що надіслала до Росії листа, у якому просить поінформувати про стан здоров'я українського політв’язня Олега Сенцова.
9 липня Денісова заявила, що стан здоров'я Сенцова значно погіршився, він погано орієнтується в датах.
"У нього вже була друга криза, але Олег не може назвати точну її дату або ж на який день після зустрічі зі сестрою вона сталася. Олега вивозили з колонії у лікарню Лабитнангі, де лікарі збиралися годувати його примусово. Що значить, зі слів адвоката (Дмитра Дінзе - ред.), заливати ентерально великі стакани поживної суміші.
Олег відмовився, але пішов з ними на компроміс і тепер вживає, як каже адвокат зі слів Олега, 3-4 ложки поживної суміші в день", - написала омбудсмен.