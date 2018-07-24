Сестра Сенцова спростувала повідомлення про "передсмертний стан" політв'язня

Денисова 20 липня повідомила, що направила лист, в якому просить поінформувати про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

Британське видання Independent з посиланням на сестру Олега Сенцова Наталю Каплан повідомило, що політв'язень знаходиться на межі життя і смерті. Сама Каплан цю інформацію спростувала.

"Не казала я нічого про передсмертний стан Олега. Або знову щось не так зрозуміли, або для червоного слівця зафігачили. Панікери, спите вже, похорону не буде, не дочекаєтеся", - написала вона в Facebook.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова 20 липня повідомила, що направила лист, в якому просить поінформувати про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

9 липня Денисова заявила, що стан здоров'я Сенцова значно погіршився, він погано орієнтується в датах.

"У нього вже був другий криза, але Олег не може назвати точну дату або на який день після зустрічі з сестрою він стався. Олега вивозили з колонії в лікарню Лабитнангі, де лікарі збиралися годувати її примусово. Що означає, за словами адвоката Дмитра Дінз - ред.), заливати ентерально великі склянки живильної суміші.

Олег відмовився, але пішов з ними на компроміс і тепер приймає, як каже адвокат зі слів Олега, 3-4 ложки живильної суміші в день", - написала вона.

У Росії 20 липня попросили "не згущувати фарби" навколо Сенцова.

Як повідомлялося, Сенцов дорікнув влади України і особисто омбудсмена Людмилу Денисову за те, що вони "закінчили активну кампанію підтримки українських політв'язнів".

З 16 травня Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою до влади РФ відпустити всіх утримуваних українців.

5 липня двоюрідна сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан зустрілася з ним у російській колонії.

Після зустрічі Каплан повідомила, що Сенцов "сильно схуд і постарів".