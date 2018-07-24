Прокуратура завершила розслідування щодо куратора бойового крила одеського антимайдану

Йдеться про прихильника так званого «русского мира» Єгора Кваснюка, який втік до Росії, і який був активним учасником протистоянь в Одесі 2013-2014 років.

В Одесі прокуратура завершила розслідування і передала до суду матеріали кримінального провадження стосовно відомого учасника місцевого антимайдану Єгора Кваснюка, підозрюваного у сприянні терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, наприкінці минулого тижня прокуратура спрямувала до Приморського районного суду Одеси обвинувальний акт щодо Кваснюка, підозрюваного у сприянні діяльності терористичної організації (ч.1 ст.258-3 КК України).

Відзначається, що розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в області. Під час спеціального (заочного) досудового розслідування встановлено, що фігурант з травня 2014 року сприяв діяльності терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

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«За даними слідства, цей чоловік вступив до складу одного з підрозділів силового блоку терористичної організації, а також виготовляв і поширював відеоматеріали для популяризації діяльності «ЛНР» і «ДНР», - розповіли у відомстві.

Як стало відомо УНІАН від інформованого джерела в правоохоронних органах регіону, йдеться про прихильника так званого «русского мира» Єгора Кваснюка, 1975 року народження, який втік до Росії і був активним учасником протистояння в Одесі 2013-2014 років. Кваснюк був одним з кураторів організації «Одеська дружина», яка була бойовим крилом місцевого антимайдану. Після масових заворушень 2 травня 2014 року, коли в місті загинули 48 осіб, виїхав на схід України, де брав участь у бойових діях на стороні терористів.

Зазначений фігурант - син Григорія Кваснюка, який був депутатом Одеської міськради від фракції партії «Родина» і головним редактором газети міськради «Одесский вестник», а також - працював, в тому числі, на телеканалі «АТВ», який належить лідерові партії «Родина» Ігорю Маркову.

Нагадаємо, в лютому 2017 року СБУ почала розслідування за фактом сепаратизму у випуску авторської програми Кваснюка-старшого, яка називалася «Правда з Григорієм Кваснюком». У червні 2017 року Кваснюк-старший помер у Одесі.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2016 року прокуратура Одеської області спрямувала до Приморського районного суду ще один обвинувальний акт щодо Єгора Кваснюка, який також підозрювався в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу, скоєних з використанням ЗМІ. Повідомлялося, що підозрюваний у квітні 2014 року під час відео-конференції закликав до насильницького створення на території південно-східних областей України так званого державного утворення «Новоросія».