Роковини трагедії 2 травня в Одесі: на Куликовому полі між опонентами відбуваються словесні перепалки

Біля Будинку профспілок встановлено стенд із фотографіями людей, які загинули під час заворушень 2 травня 2014 року.

В Одесі на Куликовому полі наразі зібралося кілька сотень мітингувальників, між проукраїнськими активістами і прихильниками антимайдану відбуваються словесні перепалки.

Як передає кореспондент УНІАН, біля розташованого тут Будинку профспілок, в якому 2 травня 2014 року загинули люди, встановлено стенд.

На ньому розміщено фотографії загиблих і напис: «Пам'яті загиблих 2 травня». Біля будівлі - багато квітів, які приносять усі охочі.

На площі перебувають проукраїнські активісти, зокрема, колишній лідер місцевого «Правого сектора», керівник громадської організації «Небайдужі» Сергій Стерненко, Ігор Бею та інші. На їхнє перебування тут агресивно реагує частина присутніх, які стверджують, що ці люди нібито є провокаторами й вимагають, щоб поліція вивела їх із Куликова поля. Між опонентами виникають локальні конфлікти. Зокрема, деякі прихильники антимайдану звинувачують проукраїнських активістів у вбивстві 48 осіб у 2014 році. Вони також відкрито висловлюють жаль, що під час учорашнього замаху на активіста Стерненка, його не було вбито.

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У відповідь проукраїнські активісти цікавляться у прихильників антимайдану, чи вважають вони Росію країною-агресором тощо.

Під час однієї з перепалок на активіста Бею, який опинився в натовпі проросійських громадян, напала група літніх жінок і, за його словами, намагалась порвати на ньому одяг. Поліція вивела його з натовпу.

Із Куликова поля поліцейські також вивели двох проросійськи налаштованих жінок, які голосно лаялись і погрожували, в тому числі, й поліцейським.

Частина присутніх (кілька десятків), серед яких відомі учасники проросійських акцій на Куликовому полі, стоять ближче до стенду. Вони тримають у руках чорні кульки, на яких написано: «Одеса. 2 травня. Пам'ятаємо».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі посилено заходи безпеки у зв'язку з масовими акціями.

Вчора в Одесі було скоєно замах на активіста Стерненка: в нього стріляли з пістолета гумовими кулями. Поліція затримала двох підозрюваних у злочині.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали - близько 300. Почалися зіткнення в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалось наметове містечко сепаратистів. Намети загорілись, почалась пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.