У Іловайському котлі і під Саур-Могилою загинули більше тисячі бійців - Семенченко
13:17, 10 грудня 2014Суспільство
0 0
Народний депутат від партії «Об’єднання «Самопоміч», командир батальйону “Донбас” Семен Семенченко заявляє, що під Савур-Могилою та Іловайськом у серпні загинули більш як 1 тис. українських бійців.
REUTERS
Про це Семенченко сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Розслідування трагедії під Іловайськом та інших резонансних подій в зоні АТО. Плани та завдання Комітету з питань національної безпеки і оборони».
Читайте такожУ звіті по Іловайську немає жодного слова про розстріл військових частинами арміі РФ - член ТСК
"Пройшло більше 100 днів (після Іловайської трагедії). З тих пір більше 600 наших товаришів знаходяться в полоні. Під Савур-Могилою та Іловайськом загинуло більше однієї тисячі наших побратимів", - сказав Семенченко.
Винні в Іловайській трагедії будуть покарані
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter