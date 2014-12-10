У Іловайському котлі і під Саур-Могилою загинули більше тисячі бійців - Семенченко

Про це Семенченко сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Розслідування трагедії під Іловайськом та інших резонансних подій в зоні АТО. Плани та завдання Комітету з питань національної безпеки і оборони».

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"Пройшло більше 100 днів (після Іловайської трагедії). З тих пір більше 600 наших товаришів знаходяться в полоні. Під Савур-Могилою та Іловайськом загинуло більше однієї тисячі наших побратимів", - сказав Семенченко.