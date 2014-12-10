У Раді розробляють закон про захист прав учасників АТО та їхніх родин

Про це сказав народний депутат з фракції «Народний фронт», командир батальйону «Дніпро - 1» Юрій Береза на прес-конференції в прес-центрі УНІАН на тему: «Розслідування трагедії під Іловайськом та інших резонансних подій в зоні АТО. Плани та завдання Комітету з питань національної безпеки і оборони».

«Ми хочемо, щоб був закон про учасників визвольних змагань на сході і в Україні взагалі», - сказав Береза.

За його словами, необхідно чітко визначити та прописати, що за умови, якщо, для прикладу, певний ”прокурор, який проїхав вздовж блокпоста, де колись стріляли, не повинен мати права зватися учасником визвольних змагань”.

Читайте такожУ Кам’янці-Подільському для родин учасників АТО запровадили соціальні карткиПри цьому Береза наголосив, що повинно бути прописано, що ”той, хто віддав своє життя за незалежність України, то його родина повинна мати всі права, і більші, ніж будь-який народний депутат, міністр, президент чи всі інші”.

Крім того, він додав, що мова йде про батьків та дітей учасника визвольних змагань, який віддав своє життя за Україну.

Береза зазначив, що цей закон є непростим, але комітет над ним працює.

Він висловив упевненість, що такий закон буде прийняти парламентом.