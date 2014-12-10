Бойовики атакували сили АТО в 10 населених пунктах, найскладніша ситуація - на трасі Бахмутка (мапа)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Під Донецьком терористи із зенітних установок та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових на території Донецького аеропорту та під Мар’їнкою», - зазначив він.

«Під Дебальцевим зафіксовано вогонь в районі населеного пункту Рідкодуб, Нікішине», - додав Лисенко.

Читайте такожУ Первомайську ватажок бойовиків погрожує "розвернути зброю" на Луганськ (відео)Також, за його словами, російські найманці обстріляли позиції сил АТО в передмісті Горлівки – біля сіл Майорське та Шуми.

«Найбільш загрозливим фактом був обстріл наших позицій з танків, артилерії та стрілецької зброї в районах селищ Кримське та Сокільники, що на Бахмутівській трасі», - заявив речник РНБО

«Обстріляли наші позиції в районі Станиці Луганської», - додав він.

Також Лисенко зауважив, що «на півдні бандити обстріляли з артилерії опорний пункт біля селища Миколаївка Волноваського району».