На Львівщині за тиждень у ДТП постраждало п’ятеро дітей

Поліцейські встановили, що діти опинилися на дорогах без супроводу і нагляду дорослих.

У Львівській області за тиждень в ДТП постраждало п'ятеро дітей. Зокрема, в одному із сіл Самбірського району під колеса автомобіля «Фольксваген Т4», яким керував 54-річний місцевий мешканець, потрапила 4-річна дівчинка, котра перебігала дорогу. Внаслідок наїзду вона отримала тілесні ушкодження і госпіталізована зі струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою.

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Ще один юний пішохід 22 липня потрапив у ДТП в місті Стрий на автодорозі Київ-Чоп. Близько 17.45 водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 41-річний житель Закарпатської області, здійснив наїзд на 7-річного місцевого мешканця, який перетинав вулицю за межами пішохідного переходу, передає varta1. Хлопчик госпіталізований у реанімаційне відділення з діагнозом: забій головного мозку, вдавлений перелом тім’яної кістки, перелом основи черепа.

Був госпіталізований і 8-річний велосипедист, який 16 липня у Львові на вулиці Роксоляни виїхав на проїзну частину і потрапив під автомобіль «ЗАЗ Сенс». У нього медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану потилиці.

Поліцейські встановили, що діти опинилися на дорогах без супроводу і нагляду дорослих.

Серед потерпілих цього тижня на Львівщині – двоє неповнолітніх пасажирів транспортних засобів. Обидві ДТП сталися на території Жовківського району. В одному з них внаслідок зіткнення автомобілів тілесні ушкодження отримала 17-річна жителька Київської області. У іншому, де 34-річна жителька міста Червоноград не впоралася із керуванням, з’їхала у кювет і врізалася у дерево, був травмований її 4-річний пасажир. Його доставили у лікарню зі струсом головного мозку та забійними саднами голови.

Правоохоронці Львівщини закликали батьків пильнувати своїх дітей і нагадувати їм про правила поведінки на дорозі. У відділі комунікації поліції Львівської області нагадали, що коли йдеться про неповнолітніх пасажирів, то слід подбати про дотримання вимоги ПДР щодо перевезення дітей. А саме – не садити на передні сидіння дітей віком до 12 років або тих, чий зріст менше 145 см. При цьому необхідно використовувати спеціальні засоби, які дають змогу пристебнути неповнолітнього за допомогою ременя безпеки.