В Україні зібралися посилити безпеку на дорогах після сьогоднішніх масових ДТП

У МВС збирають термінову селекторну нараду з обговорення стану безпеки дорожнього руху після двох трагічних ДТП на Миколаївщині та Житомирщині, що сталися сьогодні зранку.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий доручив керівництву Патрульної поліції посилити безпеку на автошляхах у розпал сезону відпусток.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Вимагаю від керівництва патрульної поліції термінових, дієвих та ефективних кроків з підвищення безпеки на автошляхах у розпал сезону відпусток. Наголошую на особистій відповідальності керівників", - наголосив Яровий.

Зазначається, що у міністерстві внутрішніх справ збирають термінову селекторну нараду, на якій обговорюватиметься стан безпеки дорожнього руху і заходи його підвищення після двох трагічних ДТП із загиблими пасажирами в Миколаївській і Житомирській областях, що сталися сьогодні вранці.

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"Активний курортний сезон – це період підвищеної небезпеки на завантажених транспортом українських дорогах. Ми не можемо допускати таких численних людських жертв, які стали наслідком жахливих ДТП сьогодні зранку на Миколаївщині та Житомирщині. Про хід розслідування цих автокатастроф, які вже перебувають на контролі керівництва НПУ, звітуватимуть начальники Головних управлінь Нацполіції Житомирської та Миколаївської областей", - додав перший заступник глави МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в Україні сталося дві ДТП, внаслідок яких загинули люди. Так, у Житомирській області наслідком зіткнення маршрутки та вантажівки стали загибель 10 і травмування ще 10 осіб.

На території Миколаївської області в результаті зіткнення пасажирського мікроавтобуса з вантажівкою загинули 5 і госпіталізовані 12 людей.