Український хор "Щедрик" поповнив список перемог на міжнародних фестивалях

Керівника колективу Маріанну Сабліну відзначили спеціальною нагородою, як кращого диригента фестивалю.

Дитячий хор "Щедрик" зайняв перше місце на Міжнародному фестивалі оркестрових і хорових колективів у Флоренції. Журі визнало київський колектив найкращим серед 11 конкурсантів, повідомляється на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.

В якості призу музиканти отримали статуетку "Золотого Давида". Крім того "Щедрик" був удостоєний двох золотих медалей у віковій категорії юнацьких хорів і в категорії виконання духовної музики. А керівника колективу Маріанну Саблину відзначили спеціальною нагородою, як кращого диригента фестивалю. Ці призи не передбачали грошових премій.

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Організатори фестивалю відзначили складність композицій, які виконував "Щедрик". До його репертуару входили твори класиків (Бальдассаре Донаті, Йоганна Себастьяна Баха) і сучасних вітчизняних композиторів (Вікторії Польової, Валентина Сильвестрова, Ганни Гаврилець).

"Вони звучали справді єдиним голосом. Це сильний колектив, в якому відчувається школа, музична традиція їх країни. Слухаючи хор "Щедрик", розумієш, що Україна має давню і багату музичну традицію", - зазначила засновниця фестивалю Карла Дзанін.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Бумбокс" виступив на кордоні з анексованим Кримом на підтримку політв'язнів.