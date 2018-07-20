"Бумбокс" виступив на кордоні з анексованим Кримом на підтримку політв'язнів

Таким чином музиканти висловилися на підтримку всіх політв'язнів, яких незаконно утримує Росія, зокрема й в Криму.

У четвер, 19 липня, музиканти гурту "Бумбокс" влаштували співочу акцію протесту на кордоні з анексованим Росією Кримом.

Підтримати акцію "Бумбокса" прийшли сотні людей, передає ТСН.

Таким чином музиканти висловилися на підтримку всіх політв'язнів, яких незаконно утримує Росія, зокрема й на півострові.

Раніше в ефірі телеканалу "1+1" повідомлялося, що для виступу збудували спеціальну сцену в пункті пропуску "Каланчак". Ця акція стане частиною документального фільму "Зворотній квиток" про політв’язнів та окупацію Криму.

Глядачами концерту, зокрема, стали кримчани, які перетинали адмінкордон півострова з материковою Україною.

Концерт i знімання відбулися в рамках спільної з Білоруським вільним театром роботи над документальним фільмом "Return Ticket", що у перекладі - "Зворотній квиток". Його автори хочуть привернути увагу світу до проблеми незаконної окупації територій нашої держави, до порушення прав кримських татар та політичних в’язнів. Проект підтримала Міжнародна асоціація журналістів.

Із початком російської агресії в Україні гурт "Бумбокс" відмовився від концертів у Росії. Музиканти активно підтримують українських політв’язнів.

7 липня на київському фестивалі Atlas Weekend під час виступу "Бумбокса" з піснею "Ти на одинці" на величезних екранах показували фото Олега Сенцова. Лідер гурту Андрій Хливнюк вважає, що український режисер, якого кремлівський режим незаконно ув’язнив на 20 років, є гачком для звільнення усіх бранців Кремля. Музиканти впевнені, творчість може бути дієвішою за політику чи дипломатію.