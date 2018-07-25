Астролог розповів, чим небезпечне "криваве" місячне затемнення 27 липня

Місячне затемнення 27 липня буде найбільшим і найтривалішим.

"Криваве" місячне затемнення поблизу Марса може спровокувати напружену ситуацію і навіть війну.

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Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс. "27 липня о 23:21 "криваве" місячне затемнення, коли Місяць буде поруч з Марсом. Побоююся, щоб не спалахнули воєнні дії. Адже Марс — бог війни, а тут найтриваліше затемнення поблизу нього. При таких умовах все може складатися дуже драматично. У будь-якому випадку, в ці дні в деяких країнах можуть відбуватися революційні перевороти і складатися несподівані несприятливі ситуації, особливо це стосується Росії", - зазначив експерт.

Астролог не відкинув загострення на Донбасі, а також в інших гарячих точках, наприклад, на Близькому Сході.

Росс додав, що місячне затемнення 27 липня буде найбільшим і найтривалішим затемненням Місяця (103 хвилини). "Це — найбільш значуща місячна подія ХХІ століття. І це буде час великих катастроф, коли несподівано може спалахнути війна", - сказав він.

Місячне затемнення може стати найбільш небезпечною точкою не тільки липня, але і всього літа.

Раніше астролог попередив, що з 25 липня настане критичний період, який триватиме до 31-го числа.