Астролог попередив про небезпечний період у кінці липня: як не потрапити в біду

Влад Росс попередив про небезпечний період у кінці місяця.

З 25 липня настане критичний період, який триватиме до 31-го числа.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс. "25 липня Меркурій стає ретроградним, тому з цього моменту не можна укладати угоди й підписувати договори. Краще просто перечекати. Зате це гарний час, щоб повернутися до минулого, доробити те, що ви не встигли раніше і завершити розпочате", - зазначив астролог.

Росс також додав, що 25-28 липня буде складний період, коли Місяць з'єднається з планетою нещастя Сатурном, з планетою жорстких ситуацій — Плутоном, а також з Марсом. "Це буде надзвичайно складний період", - зазначив він.

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Крім того, 27 липня очікується "криваве" місячне затемнення. "Це буде час великих катастроф, коли несподівано може спалахнути війна", - сказав Росс.

За словами астролога, цей період вкрай несприятливий у першу чергу для Росії. "25-31 липня там може статися якась техногенна катастрофа або зміна правлячого режиму", - додав експерт.

В Україні, за словами експерта, кінець липня буде ще й дуже пожежонебезпечним, коли можуть почати горіти наші ліси, поля, особливо — торфовища.

Крім того, у період "кривавого" Місяця у поєднанні з Марсом можна чекати засухи.

З 25-31 липня астролог не рекомендує літати літаками. "Марс буде в квадратурі й жорсткості з Ураном. У такі періоди завжди посилено падають літаки", - резюмував Росс.

Раніше астрологи розповіли, що українці вступили в коридор затемнень, який завершиться місячним затемненням 27 липня 2018 року.