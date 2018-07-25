Кривава ДТП у Харкові: в Зайцевої просять випустити її із СІЗО

Адвокат водія Lexus стверджує, що дівчина страждає від сильних головних болей.

Захист учасниці жахливої ДТП у центрі Харкова, жертвами якої стали шість осіб, попросив випустити Олену Зайцеву із СІЗО.

Прокуратура звернулася до представників Феміди з проханням продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою учасникам аварії на Сумській, передає NewsRoom.

Проте захист обох водіїв виступила проти такого рішення. Якщо адвокат Геннадія Дронова і раніше вимагав випустити його клієнта із СІЗО, то юристи Олени Зайцевої озвучили цю вимогу вперше.

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У ході засідання підозрюваний вказав, що не збирається нікуди бігти й готовий віддати правоохоронцям всі свої документи.

"У мене вдома зараз 82-річна мама, залишилася одна, і за нею доглядають сусіди. Я казав, що можу передати свої паспорти і водійські права, а також відмовитися від спілкування зі ЗМІ, щоб це не вважали тиском на суд", - заявив Дронов.

Захисник Зайцевої Юлія Козир, в свою чергу, надала документи про поганий стан здоров'я її підзахисної. Адвокат заявила, що перебування за ґратами загрожує життю водія Lexus.

"Бажання сідати за кермо відпало у Зайцевої назавжди. Вона винесла величезний урок. Її перебування у СІЗО може призвести до фатальних наслідків", - повідомила Козир.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи, взяті після скоєння ДТП, показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.