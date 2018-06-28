"Вона не буде сидіти": скандальну Зайцеву помітили на прогулянці на вулиці Харкова (фото)

В оточенні подруг і жінки-конвойної, дівчина, дуже схожа на Олену Зайцеву, сиділа на лавочці біля ЦКЛ №5.

Дівчину, дуже схожу на Олену Зайцеву, яка в жовтні минулого року була за кермом «Лексуса», що насмерть збив шістьох людей, помітили на прогулянці на вулиці Харкова.

Про це повідомляє харківське видання "Місто Х".

В оточенні подруг і жінки-конвойної, вона сиділа на лавочці біля ЦКЛ №5. Дівчину, яка зараз перебуває під слідством за обвинуваченням у тяжкому злочині, сфотографували і виклали фото в інтернет.

Харків'яни обурилися тим, що відбувається в соцмережах.

«Хай живе найгуманніший суд у світі. Самосуду респект», «Вона не буде сидіти, це вже ясно. Ось вам і правосуддя. Тільки помститися самим», «Як-то по-тихому відбуваються процеси по цій справі. Або не проходять?» - пишуть користувачі.

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У прокуратурі пояснили: у вівторок, 26 червня, Зайцеву возили на обстеження в супроводі конвою. Відвезли в лікарню, зробили необхідні заходи і в той же день повернули назад у СІЗО.

"Коли справа вже знаходиться у суді, обвинувачена числиться за судовим органом і всі питання про відвідини і транспортировках на обстеження вирішує виключно суд", - каже прес-секретар обласної прокуратури Віта Дубовик.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою учасникам аварії з шістьма загиблими на вулиці Сумській Олени Зайцевої та Геннадію Дронову до 28 липня.