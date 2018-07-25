У справі Зайцевої сплив ще один скандальний нюанс

Після ДТП Щербина, співробітниця правоохоронних органів, звільнилася з роботи.

Співробітниця правоохоронних органів Ляна Щербина, яка везла обвинувачену Олену Зайцеву на обстеження одразу після ДТП в Харкові, хоча була старою подругою її мами, звільнилася з місця роботи.

Про це розповіла адвокат рідних загиблих у ДТП Лариса Матвєєва, передає "Обозреватель".

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За її словами, при допиті в суді Ляна Щербина як свідок не приховувала цього факту і пояснювала це випадковим збігом обставин.

"А факт того, що вона у поліцейський автомобіль посадила маму обвинуваченої, хоча вона повнолітня та дієздатна, пояснила просто: Зайцева плакала, а мама її підтримувала. Після ДТП Щербина, як і Федірко (лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву одразу після аварії і виявила в її крові опіати - Ред.), звільнилася з місця роботи", - підсумував адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи, взяті після скоєння ДТП, показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.