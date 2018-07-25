Відпочинок у серпні: українців чекають довгі вихідні на День Незалежності

Через святкування Дня Незалежності українці відпочиватимуть з 24 по 26 серпня.

Оскільки в 2018 році День Незалежності припадає на п'ятницю, тому у передостанній тиждень місяця буде аж три вихідних поспіль - 24, 25 і 26 серпня.

23 серпня буде передсвятковим, тому робочий час в усіх установах буде скорочений на одну годину.

Загалом же в цьому році українці у серпні матимуть дев'ять вихідних.

Історія свята Дня Незалежності

Дата відзначення Дня Незалежності безпосередньо пов’язана з історією становлення державності країни.

27 років тому – у 1991 році — Верховною Радою було проголошено незалежність України. Ця дата незмінна і припадає на 24 серпня. Саме цього дня було прийнято Акт про незалежність України.

Варто зазначити, що спочатку День Незалежності України був оголошений 16 липня 1991 року, оскільки рівно рік тому, Верховна рада УРСР, головний на той момент законодавчий орган країни, прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

Пізніше, 24 серпня 1991 року, Верховна рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Цей момент прийнято вважати датою утворення України в сучасному вигляді. Згодом цей доленосний документ був підтверджений громадянами України на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. У зв'язку з цим виникла необхідність змінити дату свята День Незалежності України.

І 20 лютого 1992 року Верховна рада України в своїй постанові "Про День незалежності України" зазначила: "З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє вважати день 24 серпня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України".

Отже, починаючи з 1992 року, День Незалежності України став щорічно відзначатися саме 24 серпня.

Святкові заходи на День Незалежності-2018

У 27-й день народження країни в Києві на Хрещатику і Майдані пройде військовий парад. Родзинкою параду буде демонстрація нових зразків артилерійської і ракетної техніки, яку виробили на просторах нашої Батьківщини.

Так ще у квітні Президент Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення 27-ї річниці незалежності України", згідно з яким буде проведений військовий парад.

"24 серпня, у День незалежності України, має бути проведено парад військ на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності у столиці України – Києві. Указом також визначено проведення тематичних урочистих, наукових, інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів в Україні та за її межами, молебнів за Україну", - йдеться у повідомленні.

Порошенко доручив уряду створити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалежності України та розробити і виконати план заходів з підготовки і відзначення 27-ї річниці незалежності України та 100- річчя відродження української державності.