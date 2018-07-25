В Одесі розслідують розкрадання більше 170 тонн палива з військової частини

Внаслідок розкрадання пального державі завдано збитків на суму 6,4 мільйонів гривень.

В Одесі військова прокуратура Південного регіону України розпочала розслідування за фактом розкрадання пального з військової частини А2756 (46-го Об'єднаного центру забезпечення).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, 24 липня розпочато провадження за фактом розкрадання з вказаної військової частини 171,24 тонни пально-мастильних матеріалів. Зазначається, що це сталося внаслідок недбалого ставлення військових посадових осіб до виконання обов'язків і спричинило тяжкі наслідки (попередня правова кваліфікація кримінального злочину - ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Також створено групу військових прокурорів, які одночасно з Національною поліцією вже приступили до проведення першочергових слідчих дій з метою швидкого, повного та ефективного розслідування.

Розслідування перебуває на контролі керівництва Головної військової прокуратури і прокуратури Південного регіону України.

«Наразі вживаються вичерпні заходи для оперативного розкриття зазначених тяжких злочинів у найстисліші строки», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, посадові особи 46-го Об'єднаного центру забезпечення Південного регіону в Одесі внаслідок розкрадання пального заподіяли збитків державі на суму 6,4 млн грн. Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак вирішив позбавити звання і всіх військових привілеїв начальника 46-го Об'єднаного центру забезпечення.