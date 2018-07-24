Зрада у Міноборони: начальника Центру забезпечення ЗСУ в Одесі позбавили звання полковника через викрадення пального на 6,4 млн гривень

Полторак вважає дії керівництва 46-го Об'єднаного центру забезпечення ЗСУ в Одесі зрадою.

Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак вирішив позбавити звання і усіх військових привілеїв начальника 46-го Об'єднаного центру забезпечення Південного регіону в Одесі, в якому вкрали пально-мастильних матеріалів на понад 6,4 млн гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу глава Міноборони назвав неприпустимим ставлення до виконання своїх обов'язків службовими особами 46-го Об'єднаного центру забезпечення Південного регіону в Одесі.

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Він наголосив, що не сприймає таке виконання службових обов'язків, що «призводить до збитків Збройним силам України», а також не сприймає «роботу офіцерів, які своїм недбалим ставленням до своїх обов'язків не забезпечують якісним харчуванням, якісним речовим майном, створюють передумови для крадіжок пального».

«З такими офіцерами я служити не буду. Я вважаю дії керівництва 46-го Об'єднаного центру забезпечення Збройних сил України і офіцерів, які мали контролювати їх, як зраду - зраду Збройним силам України і зраду військовослужбовцям, які сьогодні виконують свої бойові завдання в зоні Антитерористичної операції (в зоні проведення операції Об’єднаних сил – УНІАН)», - наголосив Полторак.

«Мною прийнято рішення, що начальника 46-го Об'єднаного центру забезпечення полковника Короля Євгена Сергійовича... позбавити військового звання полковника, причому він позбавляється всіх звань офіцерського складу, права на вихідну допомогу, правам на пенсійне забезпечення, права на користування медичними закладами Міністерства оборони», - заявив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, посадові особи 46-го Об'єднаного центру забезпечення Південного регіону в Одесі внаслідок викрадення пального нанесли збитків державі на суму 6,4 мільйонів гривень.