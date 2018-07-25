Оголошено підозру водію, який вчинив смертельну ДТП біля метро "Дорогожичі" (відео)

На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Столична прокуратура оголосила підозру водію автомобіля Nissan, який біля метро «Дорогожичі» вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої одна людина загинула, ще трьох травмовано.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

ДТП сталася вчора, 24 липня, на перехресті вул. Щусєва та вул. Олени Теліги.

Водій Nissan не зупинився на червоний сигнал світлофора, виїхав на перехрестя, де здійснив зіткнення з Renault Kangoo.

Внаслідок зіткнення один з автомобілів виїхав на тротуар, де у той час перебували пішоходи. Від удару один пішохід загинув на місці, ще одну жінку госпіталізовано з численними травмами. Також в результаті ДТП травмовано водія та пасажира автомобіля Renault Kangoo.

За результатами досудового слідства, водію Nissan оголошено підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.