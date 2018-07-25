Камери спостереження зафіксували момент моторошної смертельної ДТП на Дорогожичах у Києві (відео)

На кадрах з камер видно, як одному з пішоходів ледве вдалося відскочити від автівки, яка вилетіла на тротуар.

Момент смертельної ДТП, що сталася 24 липня поблизу метро Дорогожичі у Києві, потрапив на відео з камер спостереження.

Відео оприлюднено на Youtubе.

На кадрах з камер видно, як одному з пішоходів ледве вдалося відскочити від автівки, яка вилетіла на тротуар. Іншому пощастило менше: автомобіль влетів прямо у нього, ударивши чоловіка об стовп світлофора, а після того притиснувши до паркану.

УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою та вагітним!

Відео VSYAchiNA

Як повідомляв УНІАН, аварія сталась на розі вулиць Олени Теліги та Щусева. Внаслідок зіткнення один з легковиків відкинуло на тротуар, де в цей час перебували люди.

Один з пішоходів, чоловік 1961 р.н., загинув, іншого пішохода направлено до лікарні з тяжкими травмами.

Також постраждали пасажир і водій Renault. Саме цей автомобіль збив людей та зупинився, врізавшись у бетонний відбійник над шляхопроводом по вулиці Олени Теліги.