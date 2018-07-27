Кривавий Місяць: де і коли дивитися місячне затемнення 27 липня (відео)

27 липня відбудеться найтриваліше повне місячне затемнення у цьому столітті.

Протягом 1 години 43 хвилини супутник Землі палатиме червоним кольором.

Побачити затемнення зможуть практично в усьому світі. Найкраще його буде видно в Африці та в Індонезії.

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Українці матимуть можливість спостерігати за всіма фазами місячного затемнення. Вже о 20:14 за київським часом Місяць почне ховатися за тінню Землі. Закривавлений Місяць можна буде спостерігати уже з 22:30, а його пік припаде на 23:21. Затемнення завершиться о 01:19.

Крім того, на небі з'явиться ще одне червоне світило - це Марс. Він пройде в найближчій точці до Землі за останні 15 років.

Кривавий Місяць та його побачення з Марсом можна спостерігати неозброєним оком. Звісно, якщо погода не вередуватиме.