Дружина українського нардепа похвалилася фото в бікіні
16:18, 27 липня 2018Суспільство
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Анастасія Топольська продемонструвала підтягнуте тіло і гарну засмагу.
На знімку видно підтягнута фігура діджея / фото instagram.com/nastia.dj
Дружина народного депутата України Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська опублікувала в мережі гарячий знімок.
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На опублікованому в Instagram знімку дружина нардепа позувала у бікіні блакитного кольору. Дописники діджея захопилися її фігурою і засмагою: "Красуня", "Дуже гаряче фото", "Вогонь".
Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року народний депутат Сергій Лещенко одружився з діджеєм Анастасією Топольською. Пара вже довгий час жила разом.
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