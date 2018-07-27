Дружина українського нардепа похвалилася фото в бікіні

16:18, 27 липня 2018
Суспільство
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На знімку видно підтягнута фігура діджея / фото instagram.com/nastia.dj

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На опублікованому в Instagram знімку дружина нардепа позувала у бікіні блакитного кольору. Дописники діджея захопилися її фігурою і засмагою: "Красуня", "Дуже гаряче фото", "Вогонь".

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року народний депутат Сергій Лещенко одружився з діджеєм Анастасією Топольською. Пара вже довгий час жила разом.

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Теги: #фото#Сергій Лещенко#Анастасія Топольська