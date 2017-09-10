Весілля в оранжереї: Лещенко одружився з діджейкою Топольською

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" і колишній журналіст Сергій Лещенко сьогодні, 9 вересня, одружився з діджейкою Анастасією Топольською. Пара вже довгий час живе разом.

Після офіційної частини, фотографування в столичних парках, молодята поїхали святкувати весілля в оранжереї "Сад бажань" ВДНГ, яку спеціально для вечірки закрили на спецобслуговування. Про це пише "Страна.ua".

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Привітати молодят прийшли близько 40 гостей, серед яких – і нардепи Мустафа Найєм та Світлана Заліщук. Усередині грала електронна музика.

Зазначимо, що Лещенко під Новий рік освідчився ді-джейці Анастасії Топольській.

Нагадаємо, сьогодні також одружився син генпрокурора Юрія Луценка.