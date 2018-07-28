Водій-вбивця 10-річної дівчинки у Києві є родичем кримінального авторитета - ЗМІ

Його дядько - Саша Оболонський - неодноразово судимий, у тому числі за умисне вбивство.

Кирило Островський, який збив на смерть 10-річну дівчинку на Печерську у Києві, є племінником кримінального авоторитета та очільника організованого злочинного угрупування.

Мати 23-річного мажора - старша сестра кримінального авторитета Саші Оболонського, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Саша Одолонський був неодноразово судимий, у тому числі за умисне вбивство. Як стверджує джерело, він вбив власного батька, однак зв'язки у правоохороних органах допомогли йому перекваліфікувати статтю на "вбивство з необережності".

Зазаначається, що в лютому 2018 року Олександр К-ко (він же - Саша Оболонський) був затриманий співробітниками СБУ як організатор злочинного угруповання, яке здійснювало незаконні оборудки на ринку нерухомості.

До складу угруповання входило сім жителів столиці. Для переоформлення житла на підставних осіб зловмисники використовували підроблені доручення і вносили неправдиві дані в систему Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Протягом 2017 зловмисники здійснили відчуження кількох житлових і нежитлових об'єктів нерухомості в центральних районах столиці.

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Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили підроблені печатки юридичних осіб, паспорти громадян України і незаповнені нотаріальні бланки. У ватажка ОЗУ, Саші Оболонського, виявили також саморобну вогнепальну зброю, більше трьохсот патронів калібру 7,62 мм і спеціальні технічні засоби для зняття інформації, повідомляє видання.

Справою займалася поліція і прокуратура.

"Зв'язки в Нацполіціі в черговий раз "допомогли" Олександру К-ко. На цьому тлі не дивні і спроби "відмазати" його племінника, який збив дівчинку", - вважає джерело.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва постановив до 21 вересня заарештувати водія Hummer Кирила Островського, який в центрі столиці на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дитину.