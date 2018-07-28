Водій-вбивця 10-річної дівчинки у Києві є родичем кримінального авторитета - ЗМІ

09:58, 28 липня 2018
Суспільство
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Кирило Островський виявився племінником кримінального авторитета / фото УНІАН

Кирило Островський, який збив на смерть 10-річну дівчинку на Печерську у Києві, є племінником кримінального авоторитета та очільника організованого злочинного угрупування.

Мати 23-річного мажора - старша сестра кримінального авторитета Саші Оболонського, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

Островський зі своїм дядьком Сашою Оболонським / фото Обозреватель

За даними видання, Саша Одолонський був неодноразово судимий, у тому числі за умисне вбивство. Як стверджує джерело, він вбив власного батька, однак зв'язки у правоохороних органах допомогли йому перекваліфікувати статтю на "вбивство з необережності".

Зазаначається, що в лютому 2018 року Олександр К-ко (він же - Саша Оболонський) був затриманий співробітниками СБУ як організатор злочинного угруповання, яке здійснювало незаконні оборудки на ринку нерухомості.

У лютому Оболонського затримала СБУ / фото Обозреватель

До складу угруповання входило сім жителів столиці. Для переоформлення житла на підставних осіб зловмисники використовували підроблені доручення і вносили неправдиві дані в систему Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Протягом 2017 зловмисники здійснили відчуження кількох житлових і нежитлових об'єктів нерухомості в центральних районах столиці.

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Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили підроблені печатки юридичних осіб, паспорти громадян України і незаповнені нотаріальні бланки. У ватажка ОЗУ, Саші Оболонського, виявили також саморобну вогнепальну зброю, більше трьохсот патронів калібру 7,62 мм і спеціальні технічні засоби для зняття інформації, повідомляє видання.

Справою займалася поліція і прокуратура.

"Зв'язки в Нацполіціі в черговий раз "допомогли" Олександру К-ко. На цьому тлі не дивні і спроби "відмазати" його племінника, який збив дівчинку", - вважає джерело.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва постановив до 21 вересня заарештувати водія Hummer Кирила Островського, який в центрі столиці на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дитину.

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Теги: #Кирило Островський