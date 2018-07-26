Суд арештував водія Hummer, який на смерть збив 10-річну дівчинку в центрі Києва (відео)

Згідно з рішенням суду про обрання Кирилу Островському запобіжного заходу, можливість внесення за нього застави не передбачена.

Шевченківський районний суд Києва постановив до 21 вересня арештувати водія Hummer Кирила Островського, який у центрі столиці на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дитину.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суддя Віталій Циктіч оголосив на засіданні суду після понад 1,5 години перебування у кімнаті для нарад.

Він також додав, що рішенням суду про обрання Островському запобіжного заходу не передбачено можливість внесення застави.

Адвокати підозрюваного після засідання суду від спілкування з журналістами відмовилися.

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Своєю чергою у коментарі журналістам після засідання суду прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що сторона захисту може оскаржити ухвалу суду протягом 5 днів після отримання тексту документу.

Вона також додала, що Островський надав один біологічний зразок - аналіз сечі - для можливого виявлення в ньому вмісту алкоголю чи наркотичних речовин.

"Інші зразки, які йому було запропоновано здати, а саме - волосся, кров та інші, які передбачені експертним дослідженням, він надавати добровільно відмовився", - сказала Максимець.

Вона повідомила, що прокуратура направила до суду клопотання про примусовий відбір вказаних зразків.

Максимець також зазначила, що впродовж 7 днів медична установа має надати результати досліджень за відібраному раніше біологічному зразку.

Щодо автомобіля, на якому їхав Островський, то він знаходиться на штрафмайданчику, і прокуратура через суд вимагатиме накласти арешт на цей транспортний засіб.

Максимець додала, що автомобіль не належить підозрюваному, але власника авто встановлено.

"Рішенням суду підозру визнано обгрунтованою. У тексті підозри вказується, що водій порушив Правила дорожнього руху, виїхавши на пішохідний перехід на червоне світло світлофора", - констатувала прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня водій автомобіля Hummer Островський, ігноруючи червоний сигнал світлофора, на бульварі Лесі Українки в Києві здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці).

Як повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець, Островський відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові.

Сьогодні суд обирає йому запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті Островського. Під час судового засідання він частково визнав власну провину.