У Києві розпочалася хресна хода УПЦ КП

Рух вірян ускладнюють паркани, встановлені поліцією. Наразі хода зупинилася, біля парку Шевченка утворився затор з людей.

У Києві з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі розпочалася хресна хода представників Української православної церкви Київського патріархату.

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Як повідомили УНІАН у відділ комунікації поліції Києва, учасників хресної ходи супроводжують правоохоронці.

Віряни вирушили від Володимирського собору. Маршрут пролягає бульваром Тараса Шевченка, вулицею Володимирською, через Софійську та Михайлівську площу до Володимирської гірки, де о 13.00 має відбутися молебень.

Рух вірян був ускладнений парканами, встановленіими поліцією, повідомило "Громадське". На деякий часі хода зупинилася, біля парку Шевченка утворився затор з людей. Зазначається, що поліція не пропускала людей за металевий паркан.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі віряни рухаються вулицею Володимирською у напрямку Володимирської гірки. Колона розтягнулась від бульвару Тараса Шевченка до Софії Київської. При цьому кінця колони ще не видно.

На початку колони йдуть священнослужителі, за якими йдуть віряни з державними прапорами.

Наразі хресна хода триває спокійно, без правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці біля пам'ятника Володимиру Великому вже відбулися заходи за участі президента України Петра Порошенка.