Сьогодні в Україні відзначають 1030-річчя хрещення Київської Русі (відео)

09:13, 28 липня 2018
Суспільство
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Сьогодні в Україні відзначають річницю хрещення Київської Русі / фото УНІАН

Згідно з указом президента України від 8 серпня 2017 "Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України" на 27-28 липня підготовлено ряд заходів та молебні.

Заходи з нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі 28 липня

Сьогодні відбудуться заходи біля пам'ятника Волидимиру Великому у Києві за участі президента України Петра Порошенка.

Президент уже привітав українців зі святом на своїй сторінці у Facebook.

"Святий рівноапостольний князь Володимир Великий прийняв християнську віру від Константинопольської Церкви, яка для нас і понині є Церквою-Матір’ю. І сьогодні, у день 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, наша віра і наша спільна молитва про те, аби Константинопольський Патріарх якнайскоріше надав Томос Єдиній Помісній Православній церкві!,  - написав Порошенко. - Вітаю кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Русі-України!"

З 9:30 до 11:30 відбудеться Божественна літургія УПЦ КП. Після цього віряни вирушать хресною ходою від Володимирського собору по бульвару Шевченка, вулиці Володимирській, через Софійську та Михайлівська площі до Володимирської гірки.

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Список перекритих вулиць 28 липня 

У зв'язку із заходами з нагоди святкування річниці хрещення Київської Русі у центрі Києва буде перекрито ряд вулиць з 12.00 до 13.30:

• бульвар Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14);

• вулиця Володимирська (від будинку № 56 до вулиці Софійській);

• Володимирський проїзд (від Софіївської площі до Михайлівської). 

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 липня, відбулася хресна хода представників Української православної церкви Московського патріархату.

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Новина в сюжеті: 1030-річчя хрещення Русі-України
Теги: #Порошенко#день Хрещення Київської Русі в Києві#хресна хода в Києві