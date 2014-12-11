У Генштабі розповіли, хто може потрапити під нову хвилю мобілізації

13:45, 11 грудня 2014
Суспільство
2 0

Представник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-майор Олександр Размазнін поінформував, хто може потрапити під чергову хвилю часткової мобілізації. 

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

Відповідаючи на запитання, які спеціальності наразі потрібні армії і хто потрапить під хвилю чергової часткової мобілізації, він зазначив, що ”потрібні танкісти, артилеристи, оператори усіх систем, які у нас існують в усіх напрямках, ті, хто володіє ПЗРК, протитанковими комплексами”.

”Ми не тільки будемо брати уже готовими, ми будемо навчати їх у навчальних центрах, тому зараз відроджується ціла система навчальних центрів, яка підготує фахівців на техніку, яку ми відновлюємо”, - додав Размазнін. 

Читайте такожДепутати обіцяють відправити суддів-зрадників копати окопи в зоні АТО”Ми зараз створимо резерв, щоб він був достатній і ми могли в потрібний момент виконати завдання по встановленню статус-кво. Ми будемо, мабуть, проводити (чергову часткову мобілізацію - УНІАН), якщо буде рішення керівництва нашої держави, це не рішення військових”, - зауважив Размазнін, додавши, що ”ми зараз готуємо свої пропозиції щодо кількісного складу”.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня міністр оборони Степан Полторак висловив думку, що в Україні необхідно проводити наступну хвилю часткової мобілізації.

“Мобілізація потрібна, тому що потрібно міняти хлопців, які вже півроку знаходяться на фронті. Вона потрібна, але її необхідно проводити з урахуванням тих прорахунків, які були допущені до цього”, - сказав Полторак.

При цьому міністр наголосив, що про загальну мобілізацію говорити зарано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter