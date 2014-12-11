У Генштабі розповіли, хто може потрапити під нову хвилю мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

Відповідаючи на запитання, які спеціальності наразі потрібні армії і хто потрапить під хвилю чергової часткової мобілізації, він зазначив, що ”потрібні танкісти, артилеристи, оператори усіх систем, які у нас існують в усіх напрямках, ті, хто володіє ПЗРК, протитанковими комплексами”.

”Ми не тільки будемо брати уже готовими, ми будемо навчати їх у навчальних центрах, тому зараз відроджується ціла система навчальних центрів, яка підготує фахівців на техніку, яку ми відновлюємо”, - додав Размазнін.

Читайте такожДепутати обіцяють відправити суддів-зрадників копати окопи в зоні АТО”Ми зараз створимо резерв, щоб він був достатній і ми могли в потрібний момент виконати завдання по встановленню статус-кво. Ми будемо, мабуть, проводити (чергову часткову мобілізацію - УНІАН), якщо буде рішення керівництва нашої держави, це не рішення військових”, - зауважив Размазнін, додавши, що ”ми зараз готуємо свої пропозиції щодо кількісного складу”.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня міністр оборони Степан Полторак висловив думку, що в Україні необхідно проводити наступну хвилю часткової мобілізації.

“Мобілізація потрібна, тому що потрібно міняти хлопців, які вже півроку знаходяться на фронті. Вона потрібна, але її необхідно проводити з урахуванням тих прорахунків, які були допущені до цього”, - сказав Полторак.

При цьому міністр наголосив, що про загальну мобілізацію говорити зарано.