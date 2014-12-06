Полторак: в Україні необхідно проводити наступну хвилю часткової мобілізації

В Україні необхідно проводити наступну хвилю часткової мобілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Степан Полторак сьогодні у Чугуєві Харківської області.

“Мобілізація потрібна, тому що треба міняти хлопців, які вже півроку знаходяться на фронті. Вона потрібна, але її необхідно проводити з урахуванням тих прорахунків, які були допущені до цього”, - сказав Полторак.

Міністр оборони, відмовившись говорити про допущені раніше прорахунки, зазначив, що коли вони будуть враховані, президент України прийматиме рішення про часткову мобілізацію.

При цьому міністр наголосив, що про загальну мобілізацію говорити зарано.

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Говорячи про принципи комплектування ЗСУ, Полторак висловив переконання, що в Україні необхідна змішана система, тобто формування війська на основі військовослужбовців строкової та контрактної служби.

“Час, коли ми були не готові до війни або коли ми були слабо готові, проходить”, - підкреслив Полторак.