На Волині активіст уривком із "Кобзаря" прогнав священиків УПЦ МП з міського свята (відео)
04:23, 30 липня 2018Суспільство
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Священики разом із паствою покинули церемонію через те, що їм не сподобалося читання поезії Шевченка.
Поезія Шевченка справила сильний ефект / Кадр із відео ТСН
У Володимирі-Волинському на Волині під час урочистостей до дня міста священики та парафіяни УПЦ МП не змогли дослухати "І мертвим, і живим" Тараса Шевченка.
Як повідомляє ТСН, коли місцевий активіст Дмитро Себій узявся емоційно читати уривок із "Кобзаря", батюшки та віряни спершу його слухали, а потім усі гуртом покинули дійство.
На Волині священики та парафіяни УПЦ МП відмовилися слухати "І мертвим, і живим" Шевченка
Як повідомляв УНІАН, раніше у священика Києво-Печерської лаври суд відібрав майже 1,5 мільйона гривень, які він хотів вивезти до РФ.
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