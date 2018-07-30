На Волині активіст уривком із "Кобзаря" прогнав священиків УПЦ МП з міського свята (відео)

Священики разом із паствою покинули церемонію через те, що їм не сподобалося читання поезії Шевченка.

У Володимирі-Волинському на Волині під час урочистостей до дня міста священики та парафіяни УПЦ МП не змогли дослухати "І мертвим, і живим" Тараса Шевченка.

Як повідомляє ТСН, коли місцевий активіст Дмитро Себій узявся емоційно читати уривок із "Кобзаря", батюшки та віряни спершу його слухали, а потім усі гуртом покинули дійство.

Як повідомляв УНІАН, раніше у священика Києво-Печерської лаври суд відібрав майже 1,5 мільйона гривень, які він хотів вивезти до РФ.