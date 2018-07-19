У священника Києво-Печерської лаври суд відібрав майже 1,5 мільйона гривень, які він хотів вивезти до РФ

Крім того, служитель київського храму за порушення Митного кодексу України сплатить штраф у державний бюджет ще на 1 млн 420,2 тис. грн

На Сумщині суд конфіскував майже 1,5 мільйона гривень, які священик Києво-Печерської лаври у лютому намагався перевезти до Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апеляційного суду Сумської області, взимку служитель київського храму, слідуючи в якості пасажира потягу «Київ-Москва», переміщував через митний кордон України не задекларовані валютні цінності, а при огляді особистих речей у нього було вилучено 52,7 тис. дол.

«Суд першої інстанції визнав священика винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.472 (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення) Митного кодексу України, конфіскував вилучену валюту та призначив штраф у розмірі 100% не задекларованих грошових коштів. Проте, з таким рішенням не погодилися ні адвокат, ні особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, і подали на постанову місцевого суду апеляційні скарги», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що апелянти просили звільнити священика від адміністративної відповідальності, оскільки останній не мав наміру приховувати грошові кошти, які є пожертвами прихожан на відновлення Києво-Печерської лаври і придбання церковного начиння.

Суддя Апеляційного суду Сумської області, розглянувши матеріали справи, відмовив стороні захисту в задоволенні їхніх апеляційних вимог, оскільки особа усвідомлено не задекларувала кошти, які переміщувала через митний кордон України. При цьому суд нагадав, що священик Києво-Печерської лаври, заповнюючи декларацію, зазначив, що переміщує з собою одне місце з ручною поклажею і валюту у розмірі 70 євро. Крім того, в ході усного опитування також повідомив, що ні валюти, крім задекларованої ним, ні будь-яких інших товарів та предметів, які б підлягали обов’язковому декларуванню, він через митний кордон України не переміщує.

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«Таким чином, згідно рішення суду, священика Києво-Печерської лаври було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено ст. 472 Митного кодексу України, та конфісковано в дохід держави вилучені 52,7 тис. доларів. Крім того, служитель київського храму за порушення Митного кодексу України сплатить штраф у державний бюджет ще на 1 мільйон 420,2 тис. грн», – зазначає прес-служба суду.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на Сумщині митники разом із працівниками Служби безпеки України затримали священнослужителя – пасажира вагону, орендованого Києво-Печерською лаврою, що слідував у складі потягу «Київ - Москва». Під час митного оформлення священнику було запропоновано письмово задекларувати валюту, товари та предмети, які він переміщує із собою через митний кордон України. Він вніс до декларації дані про переміщення ручної поклажі та валюти в сумі лише 70 євро. При подальшому митному контролі, а саме огляді валізи з особистими речами, без ознак приховування, було виявлено грошові кошти, загорнуті в чорний пакунок, в сумі 65 тисяч доларів.

Відповідно до глави 2 «Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», затвердженої постановою Правління НБУ від 27.05.2008 р. №148, фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за її межі готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро, без письмового декларування до митного органу. Тож своїми діями чоловік порушив встановлений порядок проходження митного контролю.

За даним фактом головним державним інспектором Сумської митниці ДФС було складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України.