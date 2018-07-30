В поліції заговорили про створення відкритого реєстру педофілів

Подібні реєстри існують у багатьох європейських країнах.

Начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко висловився за створення в Україні відкритого реєстру педофілів.

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Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю, оприлюдненому на сайті МВС України.

«Я вважаю, що ми повинні ввести в Україні відкритий реєстр педофілів – такий, як в багатьох європейських країнах. За кордоном такі люди ніколи не зможуть влаштуватися на державну службу, у престижну фірму. Їм навіть можуть відмовити у в’їзді до будь-якої країни», – зазначив Крищенко.

За його словами, цей підхід практикується і в Україні, фігурантів іноземних реєстрів педофілів до країни не пускають.

«Наприклад, коли до нас летить іноземець, яка перебуває у відкритому реєстрі, іноземні колеги нам повідомляють про прибуття такого гостя. Ми зустрічаємо його в аеропорту та сповіщаємо про відмову у візиті до нашої країни», – розповів він.

Правоохоронець наголосив, що введення такого реєстру дасть можливість запобігти багатьом злочинам відносно дітей.

Крищенко також розповів, що за півроку правоохоронці виявили п’ять фактів торгівлі дітьми. У чотирьох випадках новонароджених продавали рідні «матусі», ще в одному випадку – жінка вирішила здати свого 4-річного сина в «оренду» для жебракування.

Крім того, цього року поліція скерувала до суду кримінальне провадження відносно батьків, які ґвалтували свою малолітню дівчинку.