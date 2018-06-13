На Дніпропетровщині сімейна пара з Кавказу змушувала 4-річну дочку зніматися в порно (фото)

За даними поліції, батьки вступали із малолітньою донькою у статеві зносини, фіксуючи це на відео. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліція викрила сімейну пару у використанні своєї 4-річної доньки у зйомках для виготовлення порнографічної продукції.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України із посиланням на слова першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна.

За його даними, двоє вихідців з однієї з держав Кавказького регіону - 29-річний чоловік та його 30-річна дружина - використовували свою малолітню доньку для створення порнографічних відео.

Аброськін заявив, що зловмисники вступали з 4-річною донькою у статеві зносини, фіксуючи це на відео.

Читайте такожНа Донеччині оголошено про підозру чоловіку, який протягом 13 років ґвалтував дітей

«Після того, що робила зі своєю донькою затримана, її неможливо назвати мамою. Я не можу розповісти все те, що ця істота робила з дитиною, але на мою думку, цю жінку вже не виправити», – зазначив перший заступник глави Нацполіції.

Продаж цих відеофайлів відбувався в анонімному сегменті всесвітньої мережі Інтернет. Для оплати відео клієнти використовували криптовалюту.

Поліцейські встановили нік-нейм, який використовували зловмисники для завантаження файлів порнографічного змісту. За оперативною інформацією, останнє завантаження файлів цим користувачем було здійснено кілька діб тому.

Сьогодні, 13 червня, у квартирі, яку орендували зловмисники у місті Кривий Ріг, поліцейські провели обшук. Під час обшуку вилучено комп’ютерну та відеотехніку, яку подружжя використовувало для створення та розповсюдження порнографічних файлів, а також мобільні телефони.

Вирішується питання щодо затримання обох батьків дівчинки.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині пенсіонер-збоченець тримав у полоні дівчинку в жахливих умовах.