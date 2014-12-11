Суд Львова засудив російського шпигуна до 10 років ув'язнення

Про це повідомили у прес-центрі СБУ. Як розповіли у прес-центрі, 30 липня у Львові співробітники СБУ затримали громадянина Росії, який за завданням російської військової розвідки намагався створити агентурну мережу з числа колишніх та чинних військовослужбовців. Незаконно отриману таємну інформацію зловмисник повинен був передавати своїм кураторам, які координували антиукраїнську діяльність з тимчасово окупованої території Криму.

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Також слідством встановлено, що російський шпигун прибув до України ще 2 роки тому й оселився у Львові під прикриттям підприємництва. У березні іноземець активізував свою шпигунську діяльність - підшукував осіб, які могли б надати йому за грошову винагороду відомості збройних сил та правоохоронців, задіяних у АТО на сході.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на "гарячому", коли він намагався отримати дані про відрядження військових в район АТО.