СБУ затримала шпигуна, який вербував ув'язнених вступати в армію «ДНР»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зловмисника було затримано 9 жовтня на ПП "Чонгар" при спробі потрапити з АР Крим на територію Херсонщини.

Встановлено, що затриманий протягом травня-липня здійснював вербування до лав терористичної організації «ДНР» серед в’язнів Жданівської виправної колонії №3. Він організовував їх направлення на двотижневе навчання диверсійно-підривній діяльності до табору підготовки бойовиків у Ростовській області РФ, йдеться в повідомленні.

Отримавши бойову підготовку, найманці направлялися на територію Донецької та Луганської областей для протидії силам АТО.

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Крім того, у вересні затриманий здійснював збір відомостей щодо чисельності особового складу українських військ, видів та кількості озброєння, військової техніки, пересування з’єднань та підрозділів ЗС України, організовував проведення розвідки в населених пунктах, що контролюються силами АТО.

Інформацію зловмисник передавав бойовику незаконного збройного формування «ДНР», так званому керівнику військової поліції м. Харцизьк «П», який підпорядковується громадянину РФ «А» на прізвисько "Нос" - кадровому співробітнику ГРУ ГШ РФ, начальнику військової поліції "ДНР".

Стосовно затриманого розпочато кримінальне провадження за ст. 111 (державна зрада) та 258-4 (Сприяння вчиненню терористичного акту) КК України.