У Львові заарештували депутата міськради, який на смерть збив велосипедистку

Депутата взято під варту терміном на 60 діб без права внесення застави. Йому інкримінують скоєння дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння.

Галицький районний суд Львова взяв під варту депутата Сокальської міської ради, який 28 липня скоїв смертельний наїзд на велосипедистку.

Як повідомили УНІАН у Галицькому районному суді Львова, відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 30 липня.

Депутата взято під варту терміном на 60 діб без права внесення застави.

Йому інкримінують скоєння дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння.

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Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 липня у селі Новий Витків Радехівського району. Водій автомобіля Fiat Scudo, 43-річний мешканець міста Сокаль Львівської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв смертельний наїзд на велосипедистку, 72-річну місцеву жительку. У водія автомобіля Fiat Scudo було виявлено 1,6 проміле алкоголю в крові.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook журналіст, член поліцейської комісії в Управлінні патрульної поліції Львівської області Вікторія Балицька, за кермом автомобіля Fiat Scudo на момент ДТП перебував депутат Сокальської міської ради.