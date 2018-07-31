У Львові заарештували депутата міськради, який на смерть збив велосипедистку
Галицький районний суд Львова взяв під варту депутата Сокальської міської ради, який 28 липня скоїв смертельний наїзд на велосипедистку.
Як повідомили УНІАН у Галицькому районному суді Львова, відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 30 липня.
Депутата взято під варту терміном на 60 діб без права внесення застави.
Йому інкримінують скоєння дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння.
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Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 липня у селі Новий Витків Радехівського району. Водій автомобіля Fiat Scudo, 43-річний мешканець міста Сокаль Львівської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв смертельний наїзд на велосипедистку, 72-річну місцеву жительку. У водія автомобіля Fiat Scudo було виявлено 1,6 проміле алкоголю в крові.
Як повідомила на своїй сторінці у Facebook журналіст, член поліцейської комісії в Управлінні патрульної поліції Львівської області Вікторія Балицька, за кермом автомобіля Fiat Scudo на момент ДТП перебував депутат Сокальської міської ради.