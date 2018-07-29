Під Львовом нетверезий місцевий депутат збив на смерть велосипедистку - ЗМІ (фото)

Смертельна ДТП сталась 28 липня на автодорозі “Червоноград-Радехів”.

У селі Новий Витків (Радехівський район Львівської області) водій автомобіля “Фіат Скудо” зіткнувся з автобусом та на смерть збив велосипедистку. За словами журналістки Вікторії Балицької, за кермом іномарки перебував нетверезий місцевий депутат Василь Петрушка.

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Як зазначається у повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, інцидент стався 28 липня на автодорозі “Червоноград-Радехів”.

Повідомляється, що водій «Фіата», мешканець м. Сокаль 1975 року народження, здійснив зіткнення із автобусом “БАЗ” сполученням “Тернопіль-Червоноград”.

Після зіткнення авто здійснило наїзд на велосипедистку, мешканку с. Новий Витків Радехівського району 1946 року народження, яка рухалась по узбіччю дороги. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці події. Водії транспортних засобів та пасажири автобуса тілесних ушкоджень не отримали.

Як повідомила у Facebook журналіст каналу НТН, голова поліцейської комісії в ГУ Нацполіції Львівської області Вікторія Балицька, за кермом «Фіату» перебував депутат Сокальської міської ради Василь Петрушка. У крові депутата було 1,5 проміле.

Петрушка, за її словами, є депутатом від «Волі» і працює у Центральній районній лікарні Сокаля (про це кажуть дані з його декларації та інформації в мережі).

«Попередньо винуватець аварії пан Петрушка. Деталі згодом. Сподіватимемося, що не уникне... [відповідальності] Хоча, є у мене інформація, що його ушпиталили і лікарі намагаються там щось мутити!», – вказала Балицька.

Напередодні повідомлялось, що у Сколівському районі Львівщини водій квадроцикла в‘їхав у групу дітей, внаслідок наїзду постраждали шестеро осіб.