Криваве ДТП у Харкові: МОЗ підтвердило, що Зайцева була в стані наркотичного сп'яніння

Адвокат постраждалих зачитала під час слухання справи про смертельну ДТП на Сумській висновок МОЗ про наявність в крові Зайцевої наркотиків на момент аварії.

Сім'ї постраждалих звернулися до МОЗ з проханням отримати пояснення, чи була Зайцева у стані наркотичного сп'яніння у момент ДТП.

Сьогодні, 31 липня, адвокат сім'ї Берченко Лариса Матвєєва зачитала офіційну відповідь МОЗ на запит її підзахисних, повідомляє Kharkiv Today.

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"У відповідності з отриманим висновком хочу зазначити, що Центром психічного здоров'я і моніторингу МОЗ України було розглянуто наш адвокатський запит від 26 липня 2018 року щодо застосування інструкції визначення у водіїв ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння. Згідно з переліком наркотичних засобів і психотропних речовин, кодеїн відноситься до списку, оборот яких обмежений. З урахуванням наведених у висновку висновків, можна визначити, що "Персона 1" (Олена Зайцева - УНІАН) станом на 18.10 2017 року перебувала у стані, викликаному вживанням наркотичних і психотропних речовин чи інших одурманюючих засобів. Прошу долучити цей документ до матеріалів справи", - заявила адвокат Матвєєва.

За словами захисниці, Центр психічного здоров'я і моніторингу - компетентна установа, яка має право робити подібні висновки. Таким чином, стосовно Зайцевої є обтяжуючі обставини.

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Адвокат Зайцевої Юлія Козир заперечила проти залучення цього документа до матеріалів справи.

"Посилатися на документи, які не вивчав суд - не коректно. Єдиний компетентний орган, який може встановити, чи була Зайцева в стані наркотичного сп'яніння, - це судова експертиза. І тільки судмедексперт може це підтвердити", - додала Юлія Козир.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат потерпілих Матвєєва повідомила, що свідок у справі Олена Федірко, яка проводила відбір крові та сечі у Олени Зайцевої після ДТП, пропала.

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Проте журналісти стверджують, що лікар нікуди не пропадала. Більш того, за інформацією місцевого видання ЗМІ, її ніхто не розшукував.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів.

На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи, взяті після скоєння ДТП, показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.