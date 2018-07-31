Моторошна аварія у Харкові: ЗМІ дізналися, що сталося з головним свідком у справі Зайцевої (документ)

Про те, що головний свідок у справі Зайцевої звільнилася з роботи і тепер ніхто не може її знайти, раніше повідомила адвокат потерпілих.

Зникла днями лікар-нарколог Олена Федірко, яка проводила відбір крові та сечі в Олени Зайцевої, раптом "знайшлася".

Журналісти стверджують, що лікар нікуди не пропадала. Більше того, за інформацією місцевого видання "Город Х", її ніхто не розшукував.

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"Федірко дійсно звільнилася за власним бажанням, але весь цей час перебувала вдома і доглядала за хворою мамою. Але для правоохоронців та суду ця інформація - не новина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про те, що головний свідок Федірко звільнилася з роботи і тепер ніхто не може її знайти, повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи, взяті після скоєння ДТП, показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.