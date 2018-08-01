Активістка, яку в Херсоні облили кислотою, розповіла, скільки коштує напад

За словами Гандзюк, за напад на неї заплатили 500 доларів, і вона була готова заплатити більше, щоб "не чіпали".

Юрист Маси Найєм відвідав у реанімації чиновницю Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк, яка отримала хімічні опіки 30% тіла внаслідок нападу з кислотою. Вона розповіла деталі нападу.

"Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почала плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою", - процитував Гандзюк Найєм. "Зі слів водія, її волосся і одяг диміли від роз'їдання кислотою", - додав він.

Найєм зазначив, що батько активістки бачив нападника ще пару днів тому, коли вона була в Києві. Юрист назвав подію терактом і розкритикував поліцію.

За словами Гандзюк, напад варто "500 доларів". "Я б дала більше, щоб не чіпали", - сказала вона.

"Я відчувала, що після нерозкритих злочинів в Одесі, після того, що 32 дні поліція Херсона намагалася встановити факт того що Сергій Нікітенко - журналіст, я відчувала, що я - наступна", - процитував її Найєм. Він закликав небайдужих прийти о 10:00 1 серпня до будівлі МВС у Києві на Богомольця, 10.

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Як передає Радіо Свобода, про стан Гандзюк розповів лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Юрій Равелев. "Вона отримала хімічний опік більше 30%. Це волосиста частина голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки. Опік лівого ока. На даний момент стан доволі важкий. Проводяться протишокові заходи. Поки стан хворого стабільний. Вона в свідомості. Це тільки початок шляху лікування", - розповів лікар.

Як повідомляв УНІАН, напад стався вранці 31 липня. Це вже третій напад на проукраїнських активістів в Херсоні цього літа.