Активістка, яку в Херсоні облили кислотою, перебуває у реанімації

Поки не відомо, якого ступеню опіки у постраждалої.

Керуюча справами виконавчого комітету мерії міста Херсон, відома активістка Катерина Гандзюк, яку невідомий облив кислотою, наразі перебуває в реанімації.

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Як повідомляє видання "День" Катерину Гандзюк доставили у реанімаційне відділення обласної лікарні. Вона перебуває у шоковому стані. Опіки складають понад 30% тіла. Кислота потрапила жінці на спину, голову, руку, а також в око.

«Жінка отримала хімічні опіки понад 30%. На даний момент її стан важкий, стабільний, вона при свідомості, проводяться протишокові заходи. На фоні шокового стану виникають інші проблеми, в тому числі з нирками, що характерно для всіх типів опіків... Коли людина потрапляє в реанімацію, завжди можлива небезпека для життя... Ми намагаємось стабілізувати усі життєво важливі функції. Прогнозів ми поки ніяких не робимо. Після виведення жінки з шоку з нею займатимуться вузькі спеціалісти», – розповів лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Ігор Равелєв.

Як повідомляв УНІАН, невідомий чоловік у віці 20-25 років чекав Гандзюк біля під'їзду. Коли активістка вийшла, невідомий вистрибнув з кущів і облив її кислотою.

Наразі зловмисника розшукує поліція.